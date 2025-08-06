Trend Galeri Trend Yaşam İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

İzmir'de su kaynaklarındaki seviyelerin kritik noktalara inmesi nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacağı duyuruldu. Kesintiler gece saatlerinde başlayacak ve 11 farklı ilçeyi kapsayacak. Bu süreçte vatandaşların su ihtiyaçlarını bu süre zarfında önceden karşılamaları öneriliyor. Peki,İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

Giriş Tarihi: 06.08.2025 01:14 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 01:14
İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

6 Ağustos'tan itibaren İzmir'in bazı ilçelerinde gece saatlerinde su kesintisi başlıyor. Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Buca, Karabağlar, Bornova, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi 11 ilçeyi kapsayan kesinti planlanan sürelerde mahallelere göre değişiklik gösterebiliyor. Planlanan kesinti programı ve suyun ne zaman tekrar geleceği merak konusu. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025

İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak. İzmir'de yarından itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı bildirildi.

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ OLACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

"Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

İzmir'de 8 ilçede onarım ve depolardaki düşüş nedeniyle su kesintisi yapılacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, ana boru hattında meydana gelen arıza, elektrik arızası ve depolardaki su seviyesinin düşüklüğü sonucu 8 ilçeye bu akşam 2 ila 8 saat su verilemeyeceği belirtildi.

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

Açıklamada, Balçova ilçesinde Çetin Emeç Mahallesi, Bergama ilçesinde Atmaca, Barbaros, Selçuk, Ulucami, Zafer mahalleleri, Buca ilçesinde Zafer Mahallesi, Çiğli ilçesinde Ahmet Efendi, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Çağdaş, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Yenimahalle Yakakent mahalleleri, Güzelbahçe ilçesinde Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yelki mahalleleri, Karabağlar ilçesinde Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı mahalleleri ile Kemalpaşa ilçesinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nin su kesintilerinden etkileneceği aktarıldı.