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İZMİR SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS 2025 | İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?

İzmir'de su kaynaklarındaki seviyelerin kritik noktalara inmesi nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacağı duyuruldu. Kesintiler gece saatlerinde başlayacak ve 11 farklı ilçeyi kapsayacak. Bu süreçte vatandaşların su ihtiyaçlarını bu süre zarfında önceden karşılamaları öneriliyor. Peki,İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak, kaç saat sürecek?