İzmir’de akılalmaz olay: Yolda yürüyen genç kıza öyle bir şey yaptı ki



"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM"



Olay anında şüpheliye ilk müdahalede bulunan dönerci esnafı Kazım Akmeşe (32), "Dün köşede oturuyordum. Gözüm yola dalmıştı. Yoldan geçen bir kişi, kadının ayağına vurdu. Ben de özür dilemesini bekledim. Diğer tarafa gitti. Sonra kadın bir dükkana girdi, dışarı çıktı ve babasını aradı. Ben de 'kızın babası geldiğinde kavga olmasın' diye düşünerek şüpheliyi çektim. Ama adam hiç oralı olmadı. Bana küfürler etmeye başladı. Üstümü çekti ve üstüm yırtıldı. Daha sonra herkes olaya müdahil oldu. Ben de üstüme düşeni yaptım. O genç kız, benim annem ya da sevdiğim bir insanın kardeşi olabilirdi. İnsanlık görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım. Sonra polis ekipleri adamı alıp götürdü" açıklamalarında bulundu.

