İzmir’de dehşet! Pitbull burnunu kaptı! Yaşadığı dehşeti tek tek anlattı!

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Basketbol sahasında yürüyüş yaparken sahibinin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğin saldırısında burnundan yaralanan Dilek Uzun (42), ameliyata alındı. Çalıların arasına kaçtığını belirten talihsiz kadın, dehşet anlarını şöyle anlattı…
Korkunç olay, geçen hafta cuma günü saat 10.00 sıralarında Bahar Mahallesi Osman Kibar Parkı'nda meydana geldi. Ev kadını Dilek Uzun, yürüyüş yapmak için basketbol sahasına girdikten sonra, iddiaya göre D.S.'nin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpekle boğuşan Uzun, burnundan yaralandı. Kendisini çalılıkların arasına atan Uzun, ayağının takılması sonucu düştü. Bu sırada D.S., köpeğini yakalayıp tuttu.
Uzun'un çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Uzun ameliyat oldu. Ameliyatın ardından Uzun, köpeğin sahibi D.S.'den şikayetçi oldu.
Olay anını anlatan Dilek Uzun, "2 aydır burada yürüyüşe geliyorum. Olay günü de yürüyüş yapmak için basketbol sahasına girdim. Adımımı attığım anda köpek üzerime gelmeye başladı ve bana saldırdı. Sahibi gelene kadar ayaklarıyla yüzüme zarar verdi. Sahibi yetişmeseydi ağzıyla da parçalayacaktı. Burnuma aldığım darbenin ne kadar zarar verdiğini anlamadım. Basketbol sahasının kapısını açıp kaçmaya başladım. O sırada köpek de sahibinden kurtulup yeniden peşime takıldı. Ben de can havliyle yoldan yaklaşık 5 metre yükseklikte olan istinat duvarının üzerindeki çalıların arasına girdim.
Ayağım çalılara takıldığı için düşüp yuvarlandım. Eğer duvardan aşağıya düşseydim çok daha fazla yaralanabilirdim. Sahibi, köpeği bağladıktan sonra ayağa kalktığımda burnumun kanadığını fark ettim. Elimle dokunduğumda etlerimin sallandığını hissettim. Hastaneye kaldırıldım ve ameliyat oldum" dedi.