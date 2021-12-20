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İzmir’de ele geçirilmişti: 4 kafatası ile ilgili açıklama!

İzmir Aliağa'daki operasyonda ele geçirilen Güney Amerika'daki yerli halklardan Jivaroların geleneksel yöntemiyle küçültülmüş 500 yıllık kesik insan başlarının da aralarında olduğu tarihi kalıntı ve eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde incelemeye alındı. İzmir Arkeoloji Müze Müdürü Hünkar Keser, "Tam olarak menşeini söyleyememekle birlikte birtakım eserlerin Amazon Ormanları'nda yaşayan dönemin en ilkel kabilelerinden Jivarolara ait olduğunu düşünüyoruz. Bu kabile üyelerinin, düşmanlarını öldürdükten sonra kafalarını kesip kemiği ve deriyi ayırdığını ve deriyi çeşitli işlemlerden geçirdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:52 PAYLAŞ