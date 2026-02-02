Trend Galeri Trend Yaşam KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 2 ŞUBAT 2026 || Kabine Toplantısı gündemi nedir, hangi kararlar alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı başladı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemini ilgilendiren başlıklar ele alınıyor. Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele süreci, vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik ekonomik adımlar ve Suriye'deki son gelişmeler yer alıyor. Toplantı sonrası alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Peki Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.02.2026 18:06
Yeni haftaya girilirken Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınırken, Terörsüz Türkiye hedefi, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah bırakma sürecine ilişkin sahadan gelen son bilgiler ve güvenlik raporları masaya yatırılıyor. Kabinede alınan kararların, toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde ABD-İran geriliminden Suriye'deki gelişmelere pek çok önemli başlık var.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ele alınıyor.

Terörle mücadele kapsamında, "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımlar da değerlendirilecek.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİ?

19 Ocak 2026 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili olarak, "Özellikle de Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da üzerimize düşen görev neyse bunu sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur." dedi.
