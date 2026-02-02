KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 2 ŞUBAT 2026 || Kabine Toplantısı gündemi nedir, hangi kararlar alındı?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİ?

19 Ocak 2026 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili olarak, "Özellikle de Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da üzerimize düşen görev neyse bunu sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur." dedi.