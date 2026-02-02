KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 2 ŞUBAT 2026 || Kabine Toplantısı gündemi nedir, hangi kararlar alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı başladı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemini ilgilendiren başlıklar ele alınıyor. Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele süreci, vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik ekonomik adımlar ve Suriye'deki son gelişmeler yer alıyor. Toplantı sonrası alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Peki Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar...