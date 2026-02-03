KABİNE TOPLANTISI KARARLARI! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...

Hangi makamda olursak olalım hiçbir ayrım yapmadan aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamd olsun 23 yıldır sözümüzü tutuyoruz. 23 yıldır aşkla koşuyor, aşkla koşan yorulmaz diyoruz.

Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye'nin dış politikasında Türk Dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Türk Dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özbekistanla ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda 3 kat artırdık. Özbekistan asrın felaketini yaşadığımız günlerde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi."