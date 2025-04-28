Trend Galeri Trend Yaşam KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe'de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe'de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Kabine, önemli gündem maddeleriyle bir araya geliyor. Kamuoyunun merakla beklediği toplantıda, ekonomi, iç ve dış politika, afet yönetimi ve toplumsal sorunlar gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Son Kabine Toplantısı 15 Nisan'da gerçekleşmişti. Bugünkü toplantıda alınacak kararlar, ülke gündemini doğrudan etkileyecek nitelikte olacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler? İşte toplantıya ilişkin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:15
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe’de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, iki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanarak ülke gündemindeki önemli konuları değerlendiriyor. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü, vatandaşlar "Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?" sorularına yanıt arıyor. Ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuda kritik kararların alınması bekleniyor. İşte 28 Nisan Kabine Toplantısının detayları!

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe’de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

KABİNE TOPLANIYOR!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün, 28 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'te Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe’de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Kabine Toplantısı'na ilişkin alınan kararlar ve sonuçlar açıklandığında, detaylı bir şekilde haberlerde yer verilecektir.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe’de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM BAŞLIKLARI

Kabine Toplantısının ana gündem maddelerinden birisi, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler olacak. Depremin etkileri üzerine yapılan hasar tespit çalışmaları değerlendirilecek. Ayrıca, riskli yapıların yıkımına yönelik planlamalar ve yenilenmesi için atılacak adımlar gündeme gelecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe’de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.