KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe’de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Kabine, önemli gündem maddeleriyle bir araya geliyor. Kamuoyunun merakla beklediği toplantıda, ekonomi, iç ve dış politika, afet yönetimi ve toplumsal sorunlar gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Son Kabine Toplantısı 15 Nisan'da gerçekleşmişti. Bugünkü toplantıda alınacak kararlar, ülke gündemini doğrudan etkileyecek nitelikte olacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler? İşte toplantıya ilişkin ayrıntılar...