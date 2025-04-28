KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Gözler Beştepe’de! 28 Nisan Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, iki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanarak ülke gündemindeki önemli konuları değerlendiriyor. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü, vatandaşlar "Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var?" sorularına yanıt arıyor. Ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuda kritik kararların alınması bekleniyor. İşte 28 Nisan Kabine Toplantısının detayları!