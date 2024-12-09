Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? 9 Aralık 2024 Kabine Toplantısı gündem konuları neler? Gözler Beştepe’de!

9 Aralık Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Bakanların katılımıyla yapılan bu toplantı, her iki haftada bir düzenleniyor. Bugün gerçekleşecek toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Peki, 9 Aralık Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, gündeminde neler var?