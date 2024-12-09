Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? 9 Aralık 2024 Kabine Toplantısı gündem konuları neler? Gözler Beştepe’de!

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları ile gündemdeki yerini aldı. Bugün Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları ve Türkiye'nin Suriye politikası masaya yatırılacağı toplantı öncesi Kabine Toplantısı gündemi ve konuları, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 9 Aralık 2024 Pazartesi Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte, detaylar...