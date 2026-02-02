Trend Galeri Trend Yaşam KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan'dan açıklamalar...

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan'dan açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı başladı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemini ilgilendiren başlıklar ele alınıyor. Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele süreci, vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik ekonomik adımlar ve Suriye'deki son gelişmeler yer alıyor. Toplantı sonrası alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Peki Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.02.2026 19:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 19:08
KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan’dan açıklamalar...

Yeni haftaya girilirken Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınırken, Terörsüz Türkiye hedefi, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah bırakma sürecine ilişkin sahadan gelen son bilgiler ve güvenlik raporları masaya yatırılıyor. Kabinede alınan kararların, toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan’dan açıklamalar...

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde ABD-İran geriliminden Suriye'deki gelişmelere pek çok önemli başlık var.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan’dan açıklamalar...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarılı yılı 'bayrak sevgisi' ile başladı. Hayırlara vesile olmasını dilerim.

Göreve gelirken yurdumuzu daya bayındır hale getireceğimizi, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. Ana muhalefet gibi 'Atam izindeyiz' diyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan’dan açıklamalar...

Hangi makamda olursak olalım hiçbir ayrım yapmadan aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamd olsun 23 yıldır sözümüzü tutuyoruz. 23 yıldır aşkla koşuyor, aşkla koşan yorulmaz diyoruz.

Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye'nin dış politikasında Türk Dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Türk Dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özbekistanla ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda 3 kat artırdık. Özbekistan asrın felaketini yaşadığımız günlerde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi."

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan’dan açıklamalar...

Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! 2 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan’dan açıklamalar...