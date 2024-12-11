İstanbul'da emlakçıya öyle şeyler yaptılar ki... 'Şerefsizlik yapma, öldürürüm'
Korkunç olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. 6 ay önce 200 bin lira karşılığında bir evin tadilatını yaptıran emlakçı 46 yaşındaki Özay Ç., düzgün iş yaptırmadığını öne süren ev sahibi 43 yaşındaki Ersin A. tarafından iş yerinde saldırıya uğradı. Burnu kırılan ve kaburgasında zedelenme olan Özay Ç. darp raporu alıp şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki saldırgan savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:06