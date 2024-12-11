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İstanbul'da emlakçıya öyle şeyler yaptılar ki... 'Şerefsizlik yapma, öldürürüm'

Korkunç olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. 6 ay önce 200 bin lira karşılığında bir evin tadilatını yaptıran emlakçı 46 yaşındaki Özay Ç., düzgün iş yaptırmadığını öne süren ev sahibi 43 yaşındaki Ersin A. tarafından iş yerinde saldırıya uğradı. Burnu kırılan ve kaburgasında zedelenme olan Özay Ç. darp raporu alıp şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki saldırgan savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:06
İstanbul’da emlakçıya öyle şeyler yaptılar ki... ’Şerefsizlik yapma, öldürürüm’

Olay, 9 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ersin A. yaklaşık 6 ay önce emlakçı Özay Ç.'ye gelerek evinde tadilat yaptırmak istediğini söyledi.

İstanbul’da emlakçıya öyle şeyler yaptılar ki... ’Şerefsizlik yapma, öldürürüm’

Taraflar 200 bin liraya anlaştı ve Özay Ç., evin tadilatını yaptırıp işi bitirdi. Ancak 6 ay sonra arkadaşı Ahmet K. ile iş yerine gelen Ersin A., Özay Ç.'ye tadilatın düzgün yapılmadığını söyleyerek evdeki camı ücretsiz değiştireceğini söyledi.

Kağıthane'de emlakçıya tadilat dayağı kamerada: Burnunu kırdı! | Video

İstanbul’da emlakçıya öyle şeyler yaptılar ki... ’Şerefsizlik yapma, öldürürüm’

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' TEHDİDİ

Özay Ç.'nin kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Ersin A., Özay Ç.'ye yönelik "seninle görüşeceğiz, şerefsizlik yapma, öldürürüm' diyerek iş yerinde bulunan masayı da kaldırıp yere vurdu. Bunun üzerine Özay Ç.'de, "Ben işim teslim ettim. Seninle bir işim kalmadı zaten bu işten 350 bin lira zarar ettim. Mafya mısın çek git' dedi.

İstanbul’da emlakçıya öyle şeyler yaptılar ki... ’Şerefsizlik yapma, öldürürüm’

BİRİ TUTTU DİĞERİ DARBETTİ

Bu sözlerin ardından Ersin A., sandalyede oturan Özay Ç.'ye yumruk atınca arkadaşı Fethi B. araya girdi. Ancak Ahmet K., Fethi B.'ye müdahale ettiği sırada Ersin A., Özay Ç.'nin burnunu yumruk atarak kırdı. Özay Ç.'yi darbeden Ersin A. ardından tehditler savurarak iş yerinden çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine iş yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul’da emlakçıya öyle şeyler yaptılar ki... ’Şerefsizlik yapma, öldürürüm’

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özay Ç., ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burnu kırılan ve kaburgasında da zedelenme olduğu öğrenilen Özay Ç. darp raporu da alarak gittiği emniyette saldırganlardan şikayetçi oldu.

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