İstanbul’da emlakçıya öyle şeyler yaptılar ki... ’Şerefsizlik yapma, öldürürüm’

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' TEHDİDİ

Özay Ç.'nin kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Ersin A., Özay Ç.'ye yönelik "seninle görüşeceğiz, şerefsizlik yapma, öldürürüm' diyerek iş yerinde bulunan masayı da kaldırıp yere vurdu. Bunun üzerine Özay Ç.'de, "Ben işim teslim ettim. Seninle bir işim kalmadı zaten bu işten 350 bin lira zarar ettim. Mafya mısın çek git' dedi.