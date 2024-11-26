Kahvaltıyı bu saat aralığında yapmak yağları cayır cayır yaktırıyor! 3 haftada etkisini gösteriyor…

Kilo vermek için ilk olarak beslenme düzenine dikkat etmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak önemlidir. Konu ile ilgili konuşan uzmanlar beslenme düzenine dikkat edildiği kadar beslenme saatine de dikkat etmeyi öneriyor. Özellikle günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı belirli bir saat aralığında yapmak kilo verdirmeye yardımcı oluyor. Peki, bu saat aralığı nedir? İşte detaylar…