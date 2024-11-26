Trend Galeri Trend Yaşam Kahvaltıyı bu saat aralığında yapmak yağları cayır cayır yaktırıyor! 3 haftada etkisini gösteriyor…

Kahvaltıyı bu saat aralığında yapmak yağları cayır cayır yaktırıyor! 3 haftada etkisini gösteriyor…

Kilo vermek için ilk olarak beslenme düzenine dikkat etmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak önemlidir. Konu ile ilgili konuşan uzmanlar beslenme düzenine dikkat edildiği kadar beslenme saatine de dikkat etmeyi öneriyor. Özellikle günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı belirli bir saat aralığında yapmak kilo verdirmeye yardımcı oluyor. Peki, bu saat aralığı nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:08
Kahvaltıyı bu saat aralığında yapmak yağları cayır cayır yaktırıyor! 3 haftada etkisini gösteriyor…

Kilo vermenin kahvaltı yapma saati ile ilgisi olabileceğini ifade eden beslenme bilimci ve doktor Tim Spector, en uygun saati paylaştı. Konu ile ilgili konuşan diğer uzmanlar ise Tim'in önermiş olduğu saatte kahvaltı yapmanın aynı zamanda sağlıklı ve uzun ömür sağlayabileceğini ifade ettiler.

Kahvaltıyı bu saat aralığında yapmak yağları cayır cayır yaktırıyor! 3 haftada etkisini gösteriyor…

KAHVALTI İÇİN EN İDEAL SAAT

Beslenme bilimci ve doktor Tim Spector, kahvaltıyı saat 11'den sonra yapmanın kilo vermeye yardımcı olabileceğini ifade etti.

Kahvaltıyı bu saat aralığında yapmak yağları cayır cayır yaktırıyor! 3 haftada etkisini gösteriyor…

Kathy isimli bir kişi doktorun önermiş olduğu bu saat aralığına uydu ve yalnızca 3 haftada istediği kiloyu verdi.

Kahvaltıyı bu saat aralığında yapmak yağları cayır cayır yaktırıyor! 3 haftada etkisini gösteriyor…

Kathy aynı zamanda akşam 7'den sonra yemek yemediğini belirterek 3 haftada 10 kilo verdiğini anlattı.

Kahvaltıyı bu saat aralığında yapmak yağları cayır cayır yaktırıyor! 3 haftada etkisini gösteriyor…

KAHVALTI YAPARKEN NELER TÜKETTİ?

Kahvaltı yaparken, buzlu kahvesiyle beraber buğday ekmeğinin üzerine avokado ve yumurta ekleyerek tükettiğini dile getiren Kathy, öğle yemeğinde pilav, tavuk, fasulye ya da tavuk salatası yediğini söyledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA