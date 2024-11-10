Kahvesini böyle içti 19 kilo birden verdi! "Her şey bu basit ayrıntıdaymış..."
Çok yoğun bir yaşam tarzı olanlar için, sağlıklı bir kiloyu korumak zor olabilir. Kilo verme hedeflerini destekleyen sağlıklı ve doyurucu yemekler bulmak çoğu kişi için zordur. Bu zorlukla yüzleşen YouTube fenomeni Liezl Jayne Strydom, 19 kilogramdan fazla vermesinin ardında beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi yattığını söyledi. Üstelik bunu çok basit bir yöntemle gerçekleştirdi! Bu ayrıntılardır...
Giriş Tarihi: 10.11.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 07:57