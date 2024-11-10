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Kahvesini böyle içti 19 kilo birden verdi! "Her şey bu basit ayrıntıdaymış..."

Çok yoğun bir yaşam tarzı olanlar için, sağlıklı bir kiloyu korumak zor olabilir. Kilo verme hedeflerini destekleyen sağlıklı ve doyurucu yemekler bulmak çoğu kişi için zordur. Bu zorlukla yüzleşen YouTube fenomeni Liezl Jayne Strydom, 19 kilogramdan fazla vermesinin ardında beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi yattığını söyledi. Üstelik bunu çok basit bir yöntemle gerçekleştirdi! Bu ayrıntılardır...

Giriş Tarihi: 10.11.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 07:57
Kahvesini böyle içti 19 kilo birden verdi! Her şey bu basit ayrıntıdaymış...

"Kilo verme hedefiniz varsa, her gün yeterince protein almanız gereken en önemli şeylerden biridir" diyor sertifikalı klinik beslenme uzmanı Autumn Bates.

Kahvesini böyle içti 19 kilo birden verdi! Her şey bu basit ayrıntıdaymış...

Liezl, bu görüşe katılarak, "Bu süreçte gerçekten zorlandığım şey, aç hissettirmeyen, tüm gıda gruplarını içeren düşük kalorili yemekler bulmaktı" diyor.

Kahvesini böyle içti 19 kilo birden verdi! Her şey bu basit ayrıntıdaymış...

Bates, günlük protein alımını belirlemek için basit bir formül öneriyor: "Kilonuzu kilogram cinsinden 1,6 ile çarpın."

Kahvesini böyle içti 19 kilo birden verdi! Her şey bu basit ayrıntıdaymış...

Örneğin, 68 kilogram ağırlığında biri, kilo vermek için günde yaklaşık 109.5 gram protein almalıdır. Liezl, "Bu yemek planında tüm bunları yerseniz, gün boyunca 100 gramdan fazla protein almış olursunuz," diyor.

Kahvesini böyle içti 19 kilo birden verdi! Her şey bu basit ayrıntıdaymış...

Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayan Liezl, "İki yumurta ile başlıyorum ama vegan yumurta alternatifi de kullanabilirsiniz" önerisini yapıyor.

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