KAMU PERSONEL ALIM BİLGİSİ 2025 | Memur olmak isteyenler dikkat! Hangi kurumlara personel alınacak?

2025 yılında kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, yeni personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bakanlıklar, belediyeler ve farklı devlet kurumları tarafından yapılacak alımlarda, başvuru şartları ile tarihleri en çok araştırılan başlıkların başında geliyor. Üniversiteler, belediyeler, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Sayıştay gibi birçok kurum bünyesine personel istihdam edecek. Peki, kamu personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak? İşte güncel ilanlar ve başvuru detayları…