Trend Galeri Trend Yaşam KAMU PERSONEL ALIM BİLGİSİ 2025 | Memur olmak isteyenler dikkat! Hangi kurumlara personel alınacak?

2025 yılında kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, yeni personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bakanlıklar, belediyeler ve farklı devlet kurumları tarafından yapılacak alımlarda, başvuru şartları ile tarihleri en çok araştırılan başlıkların başında geliyor. Üniversiteler, belediyeler, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Sayıştay gibi birçok kurum bünyesine personel istihdam edecek. Peki, kamu personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak? İşte güncel ilanlar ve başvuru detayları…

Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:13
2025 yılı boyunca kamu kurumlarında personel alımları devam ediyor. Bazı kadrolar için KPSS puanı şartı aranırken, kimi pozisyonlara ise sınavsız başvuru imkânı tanınıyor. Hangi kurumun kaç personel alacağı, başvuru koşulları ile sürecin nereden ve hangi yöntemle yapılacağı adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte kamu personel alımlarına ilişkin güncel bilgiler…

KAMU PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademisyen, işçi ve askeri kadrolar için kamu alımları devam ediyor. Başvuru koşulları, ilgili pozisyon ve meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

TCDD 80 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TCDD bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 sürekli alımı yapacak.

Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8000 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8000 uzman erbaş alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.

MSB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı ve sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 25 DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK

Sayıştay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 denetçi yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!