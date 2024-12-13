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KAMU PERSONEL ALIMI (ARALIK 2024): KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Memur alımı ne zaman, şartları neler?

2024 Aralık ayında birçok kamu kurumu personel alımı için ilanlar yayımlamaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere KPSS'li ve KPSS'siz personel alımları gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, her ilanla birlikte belirlenen başvuru tarihlerini, şartları ve başvuru süreçlerini dikkatle incelemeye başladılar. Personel alımları, kurumların ihtiyaçları ve belirlenen kriterlere göre farklılıklar gösterebiliyor. Peki, Aralık 2024'te personel alımı yapacak kurumlar hangileri, başvuru tarihleri ne zaman, hangi şartlarla alım yapılacak?

Giriş Tarihi: 13.12.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:12
KAMU PERSONEL ALIMI ARALIK 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Memur alımı ne zaman, şartları neler?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için yeni personel alımları duyuruldu. Alımlar, farklı meslek gruplarını kapsayan çok sayıda kadro ile gerçekleştirilecek. Elektrikçi, motor imalat bakım ve onarım işçisi, kaynakçı, metal şekillendirici, itfaiye eri gibi çeşitli pozisyonlar için başvurular alınacak. Bazı kadrolarda ise KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı aranmadan alım yapılacak. İşte, Aralık 2024 kamu personel alımı ile ilgili ayrıntılar haberin devamına...

KAMU PERSONEL ALIMI ARALIK 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Memur alımı ne zaman, şartları neler?

KAMU PERSONEL ALIMLARI GÜNCELLENDİ (ARALIK 2024)

2024 yılı Aralık ayında, birçok kamu kurumu KPSS şartı aramadan personel alımlarına devam ediyor. Bu ilanlar, özellikle belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşlarında yer almaktadır. Birçok farklı kurum, memur ve işçi alımları gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlar, ilkokul mezunlarından itibaren geniş bir kitleye hitap etmekte olup, hem KPSS'li hem de KPSS'siz başvurulara açık pozisyonlar bulunuyor.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

KAMU PERSONEL ALIMI ARALIK 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Memur alımı ne zaman, şartları neler?

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak. Başvurular 10-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI ARALIK 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Memur alımı ne zaman, şartları neler?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak. Başvurular 10-24 Aralık tarihlerinde gereçekleştirilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI ARALIK 2024: KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Memur alımı ne zaman, şartları neler?

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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