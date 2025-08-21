KAMU PERSONEL ALIM BİLGİSİ 2025 | Memur olmak isteyenlere müjde! Kamu Personel alımı hangi kurumlara yapılacak?

2025'te kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, personel alım ilanlarını yakından izliyor. Bakanlıklar, belediyeler ve çeşitli devlet kurumları tarafından yapılacak alımlarda başvuru tarihleri ile şartlar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Belediyeler, üniversiteler, TCDD, Rekabet Kurumu, TEİAŞ, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar bünyesine personel alımı yapacak Peki, kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi platformdan yapılacak? İşte güncel kamu personel alımı ilanları ile başvuru koşulları