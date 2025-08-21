KAMU PERSONEL ALIM BİLGİSİ 2025 | Memur olmak isteyenlere müjde! Kamu Personel alımı hangi kurumlara yapılacak?

2025 yılı boyunca kamu kurumlarına yönelik personel alımları sürüyor. KPSS puanı ile yapılan alımların yanı sıra, bazı kadrolar için KPSS şartı aranmadan da başvuru imkânı sunuluyor. Hangi kurumun kaç personel istihdam edeceği, başvuru şartları ile başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. İşte kamu personel alımlarına dair tüm ayrıntılar…