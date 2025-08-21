Trend Galeri Trend Yaşam KAMU PERSONEL ALIM BİLGİSİ 2025 | Memur olmak isteyenlere müjde! Kamu Personel alımı hangi kurumlara yapılacak?

2025'te kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, personel alım ilanlarını yakından izliyor. Bakanlıklar, belediyeler ve çeşitli devlet kurumları tarafından yapılacak alımlarda başvuru tarihleri ile şartlar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Belediyeler, üniversiteler, TCDD, Rekabet Kurumu, TEİAŞ, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar bünyesine personel alımı yapacak Peki, kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi platformdan yapılacak? İşte güncel kamu personel alımı ilanları ile başvuru koşulları

Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:27
2025 yılı boyunca kamu kurumlarına yönelik personel alımları sürüyor. KPSS puanı ile yapılan alımların yanı sıra, bazı kadrolar için KPSS şartı aranmadan da başvuru imkânı sunuluyor. Hangi kurumun kaç personel istihdam edeceği, başvuru şartları ile başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. İşte kamu personel alımlarına dair tüm ayrıntılar…

KAMU PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademisyen, işçi ve askeri kadrolar için kamu alımları devam ediyor. Başvuru koşulları, ilgili pozisyon ve meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

TEİAŞ 38 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 engelli işçi 15 eski hükümlü işçi alımı yapılacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

ADLİ TIP KURUMU 155 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adli Tıp Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 155 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona erecek.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.

AMASRA BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

MSB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı ve sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 25 DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK

Sayıştay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 denetçi yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.