Trend Galeri Trend Yaşam Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda, koşullar neler? Şubat 2026 Kamu personel alımı ilanları

Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda, koşullar neler? Şubat 2026 Kamu personel alımı ilanları

2026 yılına girilmesiyle birlikte kamu kurumlarında personel alım hareketliliği hızlandı. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler, ihtiyaç duyulan kadrolar için yeni ilanlarını art arda duyurmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurumda başvuru takvimleri belli olurken, ilanlarda yer alan kadro sayıları, başvuru şartları ve süreç tarihleri adaylar tarafından yakından izleniyor. Kamuya yapılacak yeni personel alımlarına ilişkin detaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 06:48
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu.Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI - Müfettiş Yardımcısı Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 50 (Elli) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.Başvurular 23 Şubat'a kadar devam edecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9'uncu derecede açık bulunan iş müfettiş yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden 50 (elli), iş sağlığı ve güvenliği yönünden 50 (elli) olmak üzere toplam 100 (yüz) iş müfettiş yardımcısı alınacaktır.Başvurular 6 Şubat'ta sona erecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 50 (Elli) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORTÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BELGE BAŞVURU İLANI

07 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı yazılı sınav sonuçlarına göre sözlü sınava katılma hakkını kazanan adayların; istenen belgeleri, 29/01/2026 –04/02/2026 (saat 23:59'a kadar) tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden Cumhurbaşkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden elektronik ortamda yüklemeleri gerekmektedir. Sözlü sınav öncesinde istenen belgeleri teslim etmeyen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

