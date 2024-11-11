KAMUYA PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: “Uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiyeci, bilişim personeli” Memur alımı şartları ve kontenjanları…

Kasım ayı itibarıyla kamuda uygun pozisyonlarda yer almak isteyenler için kamu personeli alım ilanları yayımlandı. Kurumlar tarafından ilanlara dair detaylar tek tek duyurulurken tarihler ve şartlar da adaylarla paylaşılıyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlar da dahil olmak üzere birçok kamu kurumu personel alım ilanlarını yayımlayarak adaylara başvuru fırsatı sunuyor Devlet daireleri, bakanlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için ilanlar listelendi. İşte en güncel kamu personeli alımı şartları ve kontenjanlar