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KAMUYA PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: “Uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiyeci, bilişim personeli” Memur alımı şartları ve kontenjanları…

Kasım ayı itibarıyla kamuda uygun pozisyonlarda yer almak isteyenler için kamu personeli alım ilanları yayımlandı. Kurumlar tarafından ilanlara dair detaylar tek tek duyurulurken tarihler ve şartlar da adaylarla paylaşılıyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlar da dahil olmak üzere birçok kamu kurumu personel alım ilanlarını yayımlayarak adaylara başvuru fırsatı sunuyor Devlet daireleri, bakanlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için ilanlar listelendi. İşte en güncel kamu personeli alımı şartları ve kontenjanlar

Giriş Tarihi: 11.11.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:09
KAMUYA PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiyeci, bilişim personeli Memur alımı şartları ve kontenjanları…

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu personeli alım ilanları için detaylar belli oldu. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayla ilanları araştırmaya başladı. Birçok pozisyon için açılan ilanlarda şartlar belli oldu. İşte kamu personeli alımı detayları

KAMUYA PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiyeci, bilişim personeli Memur alımı şartları ve kontenjanları…

KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Kamu personeli ilanlarına https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden ulaşabilir, başvuru kılavuzunu okuyup ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

KAMUYA PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiyeci, bilişim personeli Memur alımı şartları ve kontenjanları…

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 2 sürekli işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 10 sürekli işçi olmak üzere 12 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

12 PROSES İŞÇİSİ ALINACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 10'u Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde, 2'si Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere toplamda 12 proses işçisi alacak.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KAMUYA PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiyeci, bilişim personeli Memur alımı şartları ve kontenjanları…

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI 20 İKLİM UZMAN YARDIMICISI ALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığında boş bulunan
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından toplam 20 adet İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş (sözlü)
sınavı ile İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar başvurularını 25/11/2024 - 06/12/2024 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. Şahsen ve
posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

KAMUYA PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Uzman yardımcısı, asker, işçi, itfaiyeci, bilişim personeli Memur alımı şartları ve kontenjanları…
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 5 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde istihdam etmek üzere bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 uzman, 1 hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman ve 1 destek personeli alacağını duyurdu.
4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
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