Kan donduran cinayet: Ablasını eve girince böyle buldu...
Korkunç olay Aksaray'ın Kılıçaraslan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin 2'nici katında meydana geldi. Yakınlarının dünden beri ulaşamadığı 44 yaşındaki kadın evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:22