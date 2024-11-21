Kan donduran cinayet: Ablasını eve girince böyle buldu...

Mahalle sakinlerinden Ömer Günay (39) ise "Olay şöyle oldu, ben burada çalışanım. Kadın geldi buraya yattı bacım ölmüş diye. Yukarı çıkıp baktık olayı gördük. Aşağıya inip polisi aradık. Yukarıda cenazeyi gördük. Zaten karı koca sürekli tartışıyorlardı.