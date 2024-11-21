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Kan donduran cinayet: Ablasını eve girince böyle buldu...

Korkunç olay Aksaray'ın Kılıçaraslan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin 2'nici katında meydana geldi. Yakınlarının dünden beri ulaşamadığı 44 yaşındaki kadın evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:22
Kan donduran cinayet: Ablasını eve girince böyle buldu...

Olay, Kılıçaraslan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin 2'nici katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ulaşamadığı ablasını merak eden S.A. isimli kadın, ablasının kaldığı eve gelip kontrol etmek istedi. Eve giren kız kardeş ablası 44 yaşındaki Nargül Adak'ı tabancayla öldürülmüş halde kanlar içinde yerde buldu.

Kan donduran cinayet: Ablasını eve girince böyle buldu...

Gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşıran kadın çığlıklar atarak evden çıktı. Sokakta yardım çığlıkları atan kadının sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Kan donduran cinayet: Ablasını eve girince böyle buldu...

Mahalle sakinlerinin ve kadının ailesinden edinilen bilgilerle yola çıkan polis sürekli eşiyle kavga ettiği iddia edilen kocası S.A.'nın peşine düştü. Şahsın Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu öğrenen polis ekipleri ilçede şahsı yakalayarak gözaltına alırken, ölen kadının eniştesi Ali A., "Hanımla köyden geldik. Hanımım, 'Ablamı bir yoklayım' dedi.

Kan donduran cinayet: Ablasını eve girince böyle buldu...

Eve girdi ve 'İçeride kanlar içinde yatıyor, ölmüş' diye bağırarak çıktı. Kocasıyla arası açıkmış. Polis karakolu da biliyor, birlikleri yoktu. Sürekli kavga ederlerdi" dedi.

Kan donduran cinayet: Ablasını eve girince böyle buldu...

Mahalle sakinlerinden Ömer Günay (39) ise "Olay şöyle oldu, ben burada çalışanım. Kadın geldi buraya yattı bacım ölmüş diye. Yukarı çıkıp baktık olayı gördük. Aşağıya inip polisi aradık. Yukarıda cenazeyi gördük. Zaten karı koca sürekli tartışıyorlardı.

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