Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Kanlı olay gece saatlerinde Adana Seyhan'da yaşandı. Kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar, dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar ile ayağından yaralanan Altın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çamsar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Talihsiz genç kurtarılamadı. Olayda bacağından yaralanan mekan sahibi Halil Altın'ın tedavisininse sürdüğü öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor...