Trend Galeri Trend Yaşam Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Tüyler ürperten olay Adana'da yaşandı. 17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar kokoreç yerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan ve kanlar içinde kalan genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşte vahşetin detayları…