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Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Tüyler ürperten olay Adana'da yaşandı. 17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar kokoreç yerken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan ve kanlar içinde kalan genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşte vahşetin detayları…

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:50
Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Kanlı olay gece saatlerinde Adana Seyhan'da yaşandı. Kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar, dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar ile ayağından yaralanan Altın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Ameliyata alınan Çamsar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Talihsiz genç kurtarılamadı.

Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Olayda bacağından yaralanan mekan sahibi Halil Altın'ın tedavisininse sürdüğü öğrenildi.

Kan donduran cinayet: Kokoreç yerken kafasından vuruldu!

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor...

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