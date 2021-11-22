Trend Galeri Trend Yaşam Kan donduran kedi vahşeti! Hepsini şişlemişler! Görüntüler korkunç!

Kan donduran kedi vahşeti! Hepsini şişlemişler! Görüntüler korkunç!

Gaziantep'te korkunç bir olay gerçekleşti. Üç kedi, şişlenerek katledildi. Hayvanseverler ise canilere tepki gösterdi!

Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:10
Kan donduran kedi vahşeti! Hepsini şişlemişler! Görüntüler korkunç!

Gaziantep'te, korkunç olay… Hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3'ü öldürüldü.

Kan donduran kedi vahşeti! Hepsini şişlemişler! Görüntüler korkunç!

Sivri bir cisimle karınlarına aldıkları yaralarla ölen kedileri bulan hayvansevenler, polise haber verdi.

Kan donduran kedi vahşeti! Hepsini şişlemişler! Görüntüler korkunç!

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kan donduran kedi vahşeti! Hepsini şişlemişler! Görüntüler korkunç!

Kedileri besleyen hayvanseverler, duruma tepki gösterdi.

Kan donduran kedi vahşeti! Hepsini şişlemişler! Görüntüler korkunç!

Sitede oturan Azra Bağcı, "Bir süredir yaşadığımız binanın bahçesinde kedi besliyoruz. Neredeyse 20 kedimiz var. Bıçak ya da şiş tarzı bir aletle 3 kediyi öldürmüşler. Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın. Onlar da nihayetinde birer canlı" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA