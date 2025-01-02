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Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: "Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm"

Şanlıurfa'da, ayrı yaşadığı eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kanaat önderi Mahmut Ağan'ı (68) pompalı tüfekle öldüren İzzettin Karadağ (50), tutuklandı. Karadağ ifadesinde, "Eşimle barışmak için onun ve ailesinin yanına gidecektim. Eğer barışmasa onları öldürmeyi kafama koymuştum. Yoluma çıkan Mahmut Ağan, beni durdurmak istemesi üzerine eşimle barışmamı istemediğini düşünerek o an kendime hakim olamayarak ateş edip, öldürdüm" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:28
Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm

Olay, salı akşamı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İzzettin Karadağ, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin kaldığı eve gitmek için yola çıktı. Bu sırada, bölgede kanaat önderi olarak tanınan Mahmut Ağan, Karadağ'ı durdurmak ve aralarında barış sağlamak amacıyla konuşmaya başladı.

Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm

Kısa süreli konuşma tartışmaya dönüştü. İzzettin Karadağ, paltosunun altına gizlediği pompalı tüfekle kendisine engel olmak isteyen Mahmut Ağan'a ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Ağan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulma anı kamerada | Video

Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, Karadağ'ı, Eyyübiye Mahallesi'nde gizlendiği eve düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm

'BARIŞMAZLARSA ONLARI ÖLDÜRMEYİ KAFAMA KOYMUŞTUM'

Karadağ, emniyetteki ifadesinde, "Eşimle barışmak için onun ve ailesinin yanına gidecektim. Eğer barışmasa onları öldürmeyi kafama koymuştum.

Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm

Ancak yoluma çıkan Mahmut Ağan, beni durdurmak istemesi üzerine eşimle barışmamı istemediğini düşünerek o an kendime hakim olamayarak ateş edip öldürdüm" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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