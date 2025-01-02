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Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: "Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm"
Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: "Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm"
Şanlıurfa'da, ayrı yaşadığı eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kanaat önderi Mahmut Ağan'ı (68) pompalı tüfekle öldüren İzzettin Karadağ (50), tutuklandı. Karadağ ifadesinde, "Eşimle barışmak için onun ve ailesinin yanına gidecektim. Eğer barışmasa onları öldürmeyi kafama koymuştum. Yoluma çıkan Mahmut Ağan, beni durdurmak istemesi üzerine eşimle barışmamı istemediğini düşünerek o an kendime hakim olamayarak ateş edip, öldürdüm" dedi.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:28