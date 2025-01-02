Kanaat önderini sokak ortasında vurmuştu! İfadesi pes dedirtti: "Eşimle barışmamı istemediğini düşündüm"

Olay, salı akşamı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İzzettin Karadağ, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin kaldığı eve gitmek için yola çıktı. Bu sırada, bölgede kanaat önderi olarak tanınan Mahmut Ağan, Karadağ'ı durdurmak ve aralarında barış sağlamak amacıyla konuşmaya başladı.