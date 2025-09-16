Trend
Kanserden kaybettiği eşi için arayıp bulamamıştı… Yarım kalan hikayesini tamamladı: Kendi üretip, ücretsiz dağıtıyor!
Emekli emniyet müdürü Mehmet Güçlü, kanserden kaybettiği eşi için tedavi sürecinde temin edemediği aronyanın üretimini memleketi Diyarbakır'da yapıyor. Güçlü, hasat döneminde maddi durumu iyi olmayan kanser hastalarına meyveyi ücretsiz veriyor.
Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:31