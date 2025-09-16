Kanserden kaybettiği eşi için arayıp bulamamıştı… Yarım kalan hikayesini tamamladı: Kendi üretip, ücretsiz dağıtıyor!

Aronyanın sağlık açısından çok değerli bir meyve olduğunu ifade eden Güçlü, "Tüm insanlarımız saksıda da olsa evinde aronya yetiştirsin çünkü bunun faydasını görecekler. Yetiştirmek isteyen herkese destek veririz. Üretime başlarken hiç bilgimiz yoktu ama pratik olarak uğraşırken çok şey öğreniliyor." diye konuştu.

Gelecek yıl 14 dekara daha aynı meyve fidanını dikerek bahçesini 25 dekara çıkaracağını aktaran Güçlü, bahçeye zarar veren yabani domuzlar için nöbet tuttuğunu ve karşılaştığı durumda hayvanı korkutmak için havaya ateş ettiğini sözlerine ekledi.