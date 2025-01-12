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Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat
Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat
Kar yağışı için son dakika açıklaması geldi. Meteorolji'den gelen son verilere göre Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Marmara'yı etkisi altına aldı. Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı. Öte yandan İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar için kritik uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeni hafta İstanbul'da var mı? İşte İstanbul, Ankara dahil birçok il için hava durumuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:40