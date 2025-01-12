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Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

Kar yağışı için son dakika açıklaması geldi. Meteorolji'den gelen son verilere göre Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Marmara'yı etkisi altına aldı. Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı. Öte yandan İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar için kritik uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeni hafta İstanbul'da var mı? İşte İstanbul, Ankara dahil birçok il için hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:40
Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Marmara kıyılarında normalleri civarına, Marmara'nın iç kesimlerinde 1-3 derece altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile zamanla Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi, bu ilçelere dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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