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KARA AĞAÇ DESTANI 29. BÖLÜM İZLE | 13 Aralık TRT1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Kara Ağaç Destanı dizisi, her Cuma akşamı TRT1 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren'in üstlendiği, senaryosunu ise Mustafa Becit ve Selman Kılıçaslan'ın yazdığı bu etkileyici yapım, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler, kesintisiz ve HD kalitesinde 29. bölüm için araştırmalarına devam ediyor. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm izle ekranı...

Giriş Tarihi: 13.12.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:33
KARA AĞAÇ DESTANI 29. BÖLÜM İZLE | 13 Aralık TRT1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT1'in sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker ve Merih Öztürk'ün yer aldığı dizi, geçtiğimiz hafta heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geldi. İşte, 13 Aralık 2024 Cuma TRT 1 dizi ekranı ile Kara Ağaç Destanı yeni bölüm HD izle ekranı haberin devamında...

KARA AĞAÇ DESTANI 29. BÖLÜM İZLE | 13 Aralık TRT1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

KARA AĞAÇ DESTANI YENİ BÖLÜM İZLE

Kara Ağaç Destanı yeni bölümü ile 13 Aralık Cuma akşamı TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

KARA AĞAÇ DESTANI 29. BÖLÜM İZLE | 13 Aralık TRT1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

KARA AĞAÇ DESTANI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Fabrikadaki patlamayı Celal Ağa'nın yapmadığı anlaşıldıktan sonra herkesin aklındaki tek soru kimin yaptığıdır. Celal Ağa ve Sultan bir yandan, Ömer diğer yandan araştırma içindeyken gizli düşmanın çok yakınlarında olduğunun farkında değillerdir.

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KARA AĞAÇ DESTANI 29. BÖLÜM İZLE | 13 Aralık TRT1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİNİN KONUSU NE?
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi, 1950'lerden başlayarak 1970'li yıllarda devam eden, Anadolu'da iyiliğin yanında kötülüğün varlığını ve varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğini anlatıyor.

1950'li yıllarda Kara Ağaç Ovası'nda irili ufaklı ne kadar toprak sahibi ağa varsa hepsinden toprağını zorla alarak toprağını büyüten Harranlı Celal Ağa ile herkes tarafından sevilen ve adaletiyle ünlü Celal Ağa'nın oğlu Ömer ve köye intikam yemini ederek gelen yabancı Sultan, Kara Ağaç'ın kaderini yeniden yazacak.

KARA AĞAÇ DESTANI 29. BÖLÜM İZLE | 13 Aralık TRT1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCU KADROSU
Ömer. Emre Kıvılcım.
Sultan. Meltem Akçöl.
Celal Ağa. Olgun Şimşek.
Asiye. Özlem Conker.
Merdo. Arman Uslu.
Gülnaz. Merih Öztürk.

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