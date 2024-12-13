Kara Ağaç Destanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Kara Ağaç Destanı yeni bölümde haftaya neler olacak?

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fabrikada meydana gelen patlamanın sorumlusunun Celal Ağa olmadığı anlaşıldı. Gerçek suçluyu bulma arayışı köyde tansiyonu artırdı.

Celal Ağa ve Sultan farklı yöntemlerle, Ömer ise kendi yollarıyla suçluyu aramaya devam etti. Ancak düşmanın hiç beklenmedik bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Çoban Ali ve Zeynep'in kaçışı köyde büyük yankı uyandırdı. Celal Ağa, iki aşığı bulup öldürmek için yemin etti.

Ömer ve Sultan, Celal Ağa'dan önce Çoban Ali ve Zeynep'e ulaşmak için bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk hem tehlikelerle dolu hem de ikili arasında çözülemeyen duygulara bir kapı araladı.

Fragmanda, köy halkının Celal Ağa'nın zulmüne karşı isyan ettiği ve Ömer'in adalet arayışına destek olduğu sahneler dikkat çekti.