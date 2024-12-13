Kara Ağaç Destanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Kara Ağaç Destanı yeni bölümde haftaya neler olacak?
Kara Ağaç Destanı dizisinin 29. bölümü, bu akşam saat 20:00'de TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren'in üstlendiği bu özel yapım, dizinin tutkulu takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Peki, Kara Ağaç Destanı dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:35