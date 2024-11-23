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Karaciğer yağlanmasını iyileştiren mucize! Doktor paylaştı: "Tüm metabolizmanızı yeniden düzenliyor..."

TikTok'ta 198 bin takipçiye sahip Dr. Robert G. DeBease, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Dr. DeBease, "adeta mucize" olarak nitelendirdiği bir sebze grubunun hem karaciğer yağlanması hastalığını iyileştirmeye hem de metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olabileceğini belirtti.