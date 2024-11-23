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Karaciğer yağlanmasını iyileştiren mucize! Doktor paylaştı: "Tüm metabolizmanızı yeniden düzenliyor..."

TikTok'ta 198 bin takipçiye sahip Dr. Robert G. DeBease, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Dr. DeBease, "adeta mucize" olarak nitelendirdiği bir sebze grubunun hem karaciğer yağlanması hastalığını iyileştirmeye hem de metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 23.11.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:21
Karaciğer yağlanmasını iyileştiren mucize! Doktor paylaştı: Tüm metabolizmanızı yeniden düzenliyor...

Dr. DeBease, bu sebzelerin "turpgiller" grubuna ait olduğunu ve brokoli, lahana, karnabahar, kara lahana gibi sebzeleri içerdiğini ifade etti.

Karaciğer yağlanmasını iyileştiren mucize! Doktor paylaştı: Tüm metabolizmanızı yeniden düzenliyor...

Bu sebzelerin karaciğeri koruduğunu ve karaciğerdeki yağ birikimini azalttığını vurgulayan doktor, aynı zamanda bu sebzelerin yağ yakımını artırdığını söyledi.

Karaciğer yağlanmasını iyileştiren mucize! Doktor paylaştı: Tüm metabolizmanızı yeniden düzenliyor...

"Bu sebzeler karaciğeri toksinlerden arındırmaya yardımcı olan enzimler oluşturur. Ayrıca zararlı östrojen, çevresel toksinler ve ağır metalleri vücuttan uzaklaştırmaya katkı sağlarlar," diyen Dr. DeBease, bu sebzelerin sağlık üzerindeki etkilerini hayranlıkla anlattı.

Karaciğer yağlanmasını iyileştiren mucize! Doktor paylaştı: Tüm metabolizmanızı yeniden düzenliyor...

Turpgiller ailesine ait diğer sebzeler arasında Brüksel lahanası, roka, hardal yaprağı, turp, şalgam ve pazı yer alıyor.

Karaciğer yağlanmasını iyileştiren mucize! Doktor paylaştı: Tüm metabolizmanızı yeniden düzenliyor...

Turpgiller vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Özellikle koyu yeşil renkte olanlar A ve C vitaminleri bakımından yüksek değerlere sahip.

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