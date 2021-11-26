Trend Galeri Trend Yaşam Antalya'da kardeşinin karısını delik deşik etti! İşte o dehşet anları…

Antalya'da kameralara yansıyan dehşet görüntüleri kan dondurdu. Serik İlçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giden kadının, sokak ortasında eşinin erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak delik deşik edildi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 26.11.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 17:22 PAYLAŞ