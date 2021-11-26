Antalya’da kardeşinin karısını delik deşik etti! İşte o dehşet anları…

Antalya'da kameralara yansıyan dehşet görüntüleri kan dondurdu. Serik İlçesinde çocuğu ile birlikte kayınpederine giden kadının, sokak ortasında eşinin erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak delik deşik edildi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar…
Edinilen bilgiye göre olay, Akçaalan Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Naciye D., çocuk arabasıyla yolda ilerlerken, eşi Süleyman D.'nin erkek kardeşi Ali D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan genç kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali D. ise polis merkezine götürüldü.
İlk belirlemelere göre, Ali D.'nin ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi tarafından sokak ortasında defalarca böyle bıçaklandı | Video