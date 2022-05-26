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Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Testisinden oldu

Zonguldak'ta, uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasıklarındaki ağrıyla hastaneye giden İran asıllı Ermiya Khashijan (14), lavman (sıvı verme işlemi) yapılarak, ağrı kesici ilaç verildikten sonra evine gönderildi. Ağrıları geçmeyen çocuğun ameliyatla testislerinden biri alındı. Ailenin avukatı, kasık ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede hatalı teşhis koyulduğunu, çocukta organ kaybına neden olduğu gerekçesiyle doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:53
Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Testisinden oldu

KASIK AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ! TESTİSİNDEN OLDU

Kentte 8 yıldır yaşayan İranlı ailenin oğlu Ermiya Khashijan, 10 Nisan'da uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasık bölgesinde ağrı hissetti.

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Testisinden oldu

Ermiya Khashijan, babası ve annesi ile birlikte Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. Testlerden sonra lavman işlemi uygulanan Khashijan, ağrı kesici ilaç verilerek eve gönderildi.

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Testisinden oldu

Çocuğun ağrıları geçmeyince 4 gün sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidildi. Ermiya Khashijan'ın testislerinden biri ameliyatla alındı.

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Testisinden oldu

Aile, zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle sonucu çocukta organ kaybı meydana gelmesi nedeniyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki doktor hakkında şikayetçi oldu.

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Testisinden oldu

'İYİLEŞİR SÖYLEMİNE GÜVENDİK'

Anne Leyla Rakhshande, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne tedavi için gittiklerini, oğlunun 4 gün boyunca ağrılarına rağmen doktorların 'iyileşir' söylemine güvendiğini belirterek, "Oğluma doktor iyileşeceğini söyledi dedim.

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