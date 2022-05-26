Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Testisinden oldu
Zonguldak'ta, uzun süre bisiklete bindikten sonra karın ve kasıklarındaki ağrıyla hastaneye giden İran asıllı Ermiya Khashijan (14), lavman (sıvı verme işlemi) yapılarak, ağrı kesici ilaç verildikten sonra evine gönderildi. Ağrıları geçmeyen çocuğun ameliyatla testislerinden biri alındı. Ailenin avukatı, kasık ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede hatalı teşhis koyulduğunu, çocukta organ kaybına neden olduğu gerekçesiyle doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:51
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:53