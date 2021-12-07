Katlanabilir telefonlarda yeni dönem! Ekran sadece katlanmakla kalmıyor

Katlanabilir telefon pazarı günden güne büyüyen bir alan haline geldi. Birçok firma katlanabilir alanına ayrı bir segment gibi yaklaşıyor. Samsung gibi her sene düzenli olarak katlanabilir telefon modeli piyasaya süren şirketler de var. Heyecanlandıran son haber ise Çin'den geldi.

Çin merkezli cep telefonu üreticisi TCL yeni bir konsept telefonu tanıttı. DTC 2021 fuarında tanıtılan telefona Fold'n Roll adı verildi. Sebebi ise bu telefon hem katlanıyor hem de açıldıktan sonra yana doğru kayarak genişliyor.

Twitter'da paylaşım yapan Fold Universe hesabının paylaşımıyla ortaya çıkan görüntülerdeki akıllı telefonun tamamen açıdığında oldukça büyük bir hale geldiği görülüyor. TCL mühendisleri yaklaşık altı ay önce telefonun fikrini paylaşmıştı.

DTC 2021'e yetiştirilen telefon ilk defa görücüye çıkmış oldu. Bir diğer akıllı telefon üreticisi Oppo sene başında yana doğru kayan bir konsept paylaşmıştı.