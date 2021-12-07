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Katlanabilir telefonlarda yeni dönem! Ekran sadece katlanmakla kalmıyor

Son birkaç senedir piyasaya sürülen telefonlarda artık tam ekran görüyoruz. İlk yıllardaki gibi kalın çerçeveler pek yok. Tam ekran, çentik içinde ön kamera veya ekran içine gömülmüş kamera standart haline geldi. Katlanabilir modeller bu durumu bir üst seviye taşıdı. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz katlanabilir ekranlı cihazlar tüketicilere sunuldu. Bununla birlikte katlanabilir telefonlarda da yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Çin'de düzenlenen bir fuarda TCL firması ekranı hem katlanır hem de genişleyen Fold'n Roll isimli konsept modelini tanıttı.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:15
Katlanabilir telefonlarda yeni dönem! Ekran sadece katlanmakla kalmıyor

Katlanabilir telefon pazarı günden güne büyüyen bir alan haline geldi. Birçok firma katlanabilir alanına ayrı bir segment gibi yaklaşıyor. Samsung gibi her sene düzenli olarak katlanabilir telefon modeli piyasaya süren şirketler de var. Heyecanlandıran son haber ise Çin'den geldi.

Katlanabilir telefonlarda yeni dönem! Ekran sadece katlanmakla kalmıyor

Çin merkezli cep telefonu üreticisi TCL yeni bir konsept telefonu tanıttı. DTC 2021 fuarında tanıtılan telefona Fold'n Roll adı verildi. Sebebi ise bu telefon hem katlanıyor hem de açıldıktan sonra yana doğru kayarak genişliyor.

Katlanabilir telefonlarda yeni dönem! Ekran sadece katlanmakla kalmıyor

Twitter'da paylaşım yapan Fold Universe hesabının paylaşımıyla ortaya çıkan görüntülerdeki akıllı telefonun tamamen açıdığında oldukça büyük bir hale geldiği görülüyor. TCL mühendisleri yaklaşık altı ay önce telefonun fikrini paylaşmıştı.

Katlanabilir telefonlarda yeni dönem! Ekran sadece katlanmakla kalmıyor

DTC 2021'e yetiştirilen telefon ilk defa görücüye çıkmış oldu. Bir diğer akıllı telefon üreticisi Oppo sene başında yana doğru kayan bir konsept paylaşmıştı.

Katlanabilir telefonlarda yeni dönem! Ekran sadece katlanmakla kalmıyor

Ancak o telefon sadece yana doğru genişliyordu, TCL'in telefonu ise hem katlanıp hem yana doğru genişliyor. Bu da son halinde neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekranın ortaya çıkmasına neden oluyor. Teknoloji şirketleri konsept aşamasında kalan birçok model üretiyor. Fold'n Roll adındaki modelin seri üretime geçip geçmeyeceği de kesin değil.

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