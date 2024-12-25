Trend Galeri Trend Yaşam Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

Kanlı olay Çanakkale'de yaşandı… Tartıştığı kayınpederi Oktay Dülek'i (50) öldüren, eşi Esennur Birol (20) ile onun dedesi, anneannesi ve teyzesini de yaralayan Can Birol (25), ilk kez hakim karşısına çıktı. Sözleri mahkeme salonundakileri şaşırttı!

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:00
Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

Kan donduran olay 21 Haziran'da yaşanmıştı. 20 yaşındaki Esennur Birol, şiddetli geçimsizlik nedeniyle babaevine dönüş yaptı. Genç kadın, eşi Can Birol hakkında şiddet gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Bir gün sonra gece yarısı Can Birol, eşi Esennur Birol ile ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

Can Birol yanındaki bıçakla kayınpederi Oktay Dülek'i sağ koltuk altından, araya giren eşi Esennur Birol'u kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi Tahsin Aydı'yı (61) sol kolundan, eşinin anneannesi Vildan Aydı'yı (57) karnından, eşinin teyzesi Gizem Çelik'i (28) yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçakla yaraladı. Can Birol, ardından yanındaki arkadaşı O.S. (25) ile kaçtı.

Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

OKTAY DÜLEK KURTARILAMADI!

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Dülek, kurtarılamadı. Diğer yaralılarsa tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, olaydan 1,5 saat sonra Can Birol ile O.S.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Birol tutuklanırken, O.S. serbest bırakıldı.

Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Can Birol hakkında 'Kasten öldürme' ve 4 kişiyi 'Kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis ve toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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