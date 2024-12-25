Trend Galeri Trend Yaşam Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

Kayınpederini sağ koltuk altından, eşini kasığından, eşinin anneannesi karnından, eşinin teyzesi boynundan bıçakladı! Sözleri herkesi şaşırttı!

Kanlı olay Çanakkale'de yaşandı… Tartıştığı kayınpederi Oktay Dülek'i (50) öldüren, eşi Esennur Birol (20) ile onun dedesi, anneannesi ve teyzesini de yaralayan Can Birol (25), ilk kez hakim karşısına çıktı. Sözleri mahkeme salonundakileri şaşırttı!