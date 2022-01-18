Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gelen son dakika deprem haberine göre; Kayseri 'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 20.44 km derinliğinde yaşanan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Bu noktada, son depremler listesi merak edilirken Kayseri depremi sonrası valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Kayseri 'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, kırşehir, aksaray, sivas gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi. depremin merkez üssü sarıoğlan ilçesinde ise ev ve ahır gibi yapılarda küçük çapta hasar meydana geldi. bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı afad ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan'a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, "Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik" dedi.

Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.

Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.