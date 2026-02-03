KAYSERİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2026 TOKİ Kayseri kazanan isim listesi yayımlandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 bin sosyal konut" projesinde beklenen gün geldi! 3 Şubat 2026 Salı günü (bugün), Kayseri merkez ve ilçeleri için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu projelerini kapsayan dev kura çekimi ile binlerce Kayserili ev sahibi olma hayaline kavuşacak. Peki, Kayseri TOKİ kura çekimi saat kaçta başlıyor? İsim listesi nereden sorgulanır? İşte canlı yayın linki ve kura sonuçları sorgulama ekranı:
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|KAYSERİ
|MERKEZ
|KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|6020
|2
|KAYSERİ
|AKKIŞLA
|KAYSERİ AKKIŞLA 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|70
|Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.
|3
|KAYSERİ
|BÜNYAN
|KAYSERİ BÜNYAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|4
|KAYSERİ
|DEVELİ
|KAYSERİ DEVELİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|5
|KAYSERİ
|FELAHİYE
|KAYSERİ FELAHİYE 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|35
|6
|KAYSERİ
|HACILAR
|KAYSERİ HACILAR 74/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|74
|7
|KAYSERİ
|ÖZVATAN
|KAYSERİ ÖZVATAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|Yeterli başvuru olmadığı için kura çekilmeyecektir.
|8
|KAYSERİ
|PINARBAŞI
|KAYSERİ PINARBAŞI 29/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|29
|9
|KAYSERİ
|SARIOĞLAN
|KAYSERİ SARIOĞLAN 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|158
|10
|KAYSERİ
|SARIZ
|KAYSERİ SARIZ 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|26
|11
|KAYSERİ
|TOMARZA
|KAYSERİ TOMARZA 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|142
|12
|KAYSERİ
|YAHYALI
|KAYSERİ YAHYALI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|13
|KAYSERİ
|YEŞİLHİSAR
|KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|158