Trend Galeri Trend Yaşam KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji'den gelen açıklama doğrultusunda kar yağışlarının yarın da yoğun şekilde görüleceği belirtildi. Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta yaşayan vatandaşlar '23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi, son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. Gözler bir yandan da Valiliklerden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? İşte detaylar;