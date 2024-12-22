Trend Galeri Trend Yaşam KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji'den gelen açıklama doğrultusunda kar yağışlarının yarın da yoğun şekilde görüleceği belirtildi. Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta yaşayan vatandaşlar '23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi, son durum ne?' sorularına yanıt arıyor. Gözler bir yandan da Valiliklerden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:10
KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun belli kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta yaşayan öğrenciler ve velileri, 'Yarın okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı?' sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Öte yandan, kar yağışlarının bu bölgede yarın da etkili olacağı belirtildi.

KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de kar yağışı devam etse de henüz valilikten kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdir de haberimizde olacak.

KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta kar yağışı devam etse de henüz valilikten kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdir de haberimizde olacak.

KAYSERİ VE SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık 2024 Pazartesi Yozgat, Kayseri ve Sivas’ta eğitime ara verildi mi, son durum ne?

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta kar yağışı devam etse de henüz valilikten kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdir de haberimizde olacak.

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