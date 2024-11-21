Trend Galeri Trend Yaşam Kayseri’de eski eşini sokak ortasında darp etmişti: Vicdansız adam hakkında karar!

Kayseri’de eski eşini sokak ortasında darp etmişti: Vicdansız adam hakkında karar!

Kayseri'de O.Ö, tartıştığı eski eşini cadde ortasında darp etti. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederken polis ekiplerince yakalanan vicdansız adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:23
Kayseri’de eski eşini sokak ortasında darp etmişti: Vicdansız adam hakkında karar!

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi.

Kayseri’de eski eşini sokak ortasında darp etmişti: Vicdansız adam hakkında karar!

İsmi öğrenilemeyen kadın ile eski eşi O.Ö., caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö., eski eşine tekme atarak darp etti.

Kayseri’de eski eşini sokak ortasında darp etmişti: Vicdansız adam hakkında karar!

Kadın çığlık atarken, bir iş yerinin motokuryeleri şüpheliye müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri’de eski eşini sokak ortasında darp etmişti: Vicdansız adam hakkında karar!

Kaçan O.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA