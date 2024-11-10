Kayseri’de fırına 2 hafta arayla ateş açıldı

Kayseri'de bulunan bir fırın, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Öğrenilen bilgiye göre iş yerine, 2 hafta önce de saldırı düzenlendi. Polis çatışmayla ilgili inceleme başlattı.