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Kayseri’de fırına 2 hafta arayla ateş açıldı

Kayseri'de bulunan bir fırın, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Öğrenilen bilgiye göre iş yerine, 2 hafta önce de saldırı düzenlendi. Polis çatışmayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:53
Kayseri’de fırına 2 hafta arayla ateş açıldı

7 Kasım'da Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'ta bulunan bir fırına silahlı saldırı meydana geldi.

Kayseri’de fırına 2 hafta arayla ateş açıldı

Motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Kayseri’de fırına 2 hafta arayla ateş açıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri’de fırına 2 hafta arayla ateş açıldı

Silahlı saldırı anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü.

Kayseri’de fırına 2 hafta arayla ateş açıldı

Öte yandan, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi.

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