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Kayseri’de korkutan yangın: Mobilya fabrikası küle döndü!

Kayseri'de bulunan mobilya fabrikası dün gece saatlerinde alev topuna döndü. Çıkan yangın ahşap ve yanıcı maddelerin etkisiyle de kısa sürede büyüdü. Ciddi maddi hasar kaybına yol açan yangın hakkında çalışma başlatıldı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:01
Kayseri’de korkutan yangın: Mobilya fabrikası küle döndü!

Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'ta meydana geldi. Mobilya üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Kayseri’de korkutan yangın: Mobilya fabrikası küle döndü!

Alevler fabrikayı sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kayseri’de korkutan yangın: Mobilya fabrikası küle döndü!

Yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kayseri’de korkutan yangın: Mobilya fabrikası küle döndü!

Öte yandan yangın sırasında fabrika içinde bulunan bir at, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak dışarı çıkarıldı.

Kayseri’de korkutan yangın: Mobilya fabrikası küle döndü!

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan atın üzerine, vatandaşlar tarafından battaniye örtüldü.

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