Kayseri’de korkutan yangın: Mobilya fabrikası küle döndü!

Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'ta meydana geldi. Mobilya üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.