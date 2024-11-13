Trend Galeri Trend Yaşam

Kayseri’de merdivenden düşen adam öldü

Kayseri'de Zahir Koç (59), evinin merdivenden indiği sırada düştü. Ağır yaralanan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:11
Kayseri’de merdivenden düşen adam öldü

59 yaşındaki adamın merdivenden düşüp hayatını kaybettiği olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Konut Sokak'ta meydana geldi.

Kayseri’de merdivenden düşen adam öldü

Zahir Koç, evinin 2'nci katından indiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik merdivenlerden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de merdivenden düşen adam öldü

Ağır yaralanan Koç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri’de merdivenden düşen adam öldü

Zahir Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA SON DAKİKA