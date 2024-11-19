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Kazanın adresi Bursa: 3 yaşındaki bebek…

Bursa'da Mustafa Kemal A.'nın sürdüğü otomobille, Ahmet Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Olayın etkisiyle kamyonet yan yatarken, aracın içerisinde olan 3 yaşındaki küçük kız yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:45
Kazanın adresi Bursa: 3 yaşındaki bebek…

2 aracın çarpıştığı ve 3 yaşındaki kızın yaralandığı kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kazanın adresi Bursa: 3 yaşındaki bebek…

Edinilen bilgiye göre, Huzur Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Kemal A. idaresindeki otomobil ile, 4. Kültür Sokak'tan Huzur Caddesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın adresi Bursa: 3 yaşındaki bebek…

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari kamyonet yan yatarken, 3 yaşındaki A.E. yaralandı.

Kazanın adresi Bursa: 3 yaşındaki bebek…

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan 3 yaşındaki A.E., tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın adresi Bursa: 3 yaşındaki bebek…

Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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