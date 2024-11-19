Kazanın adresi Bursa: 3 yaşındaki bebek…

Edinilen bilgiye göre, Huzur Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Kemal A. idaresindeki otomobil ile, 4. Kültür Sokak'tan Huzur Caddesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.