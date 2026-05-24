Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' siyaseti başarılı olur mu? "Yedek parti"yi devreye sokmaları sürpriz olmayacak

İşte Mahmut Övür'ün "Kılıçdaroğlu 'Allah affetsin...' der mi?" başlıklı yazısı:

CHP'de fiilen "ikinci" Kılıçdaroğlu dönemi başladı. Artık CHP Genel Merkezi'nde olmasa da hukuken CHP Genel Başkanı; Özgür Özel ise fiilen genel merkezde olsa bile genel başkan değil. Buna bir de "korsan" grup başkanvekilliği eklendi.

Bu hukuki paradoksa rağmen asıl gerilim siyaseten yaşanıyor ve yaşanacak. Çünkü CHP'yi bu noktaya sürükleyen ekip, parti içinde makul siyaset yapmak yerine genel merkezi "işgal" altında tutarak "direniş siyaseti" izleyeceğini söylüyor. CHP gibi köklü bir kitle partisinin marjinal solu hatırlatan bu siyaset tarzı, Özgür Özel ve "eşbaşkan" Ekrem İmamoğlu'nu "yolsuzluk" yükünden çok daha ağırıyla karşı karşıya bırakacak.