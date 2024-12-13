Şeyhi'nin Harname adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Aralık 2024 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Şeyhi'nin Harname adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:03