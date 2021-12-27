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Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç dakikalar! Sanatla ilgilendiğini söyledi Aşık Veysel’i bilemedi…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç dakikalar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisi İpek Saygıner damga vurdu. Yarışmacı Saygıner sanatın birçok alanıyla yakından ilgilendiğini söylerken Aşık Veysel'in eşsiz eseri 'Güzelliğin on para etmez' adlı türküyü bilememesi sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. İşte Milyoner'de tepkilere yol açan o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular….

Giriş Tarihi: 27.12.2021 01:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 01:57
Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç dakikalar! Sanatla ilgilendiğini söyledi Aşık Veysel’i bilemedi…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu haftaki bölümünde de yine nefesleri kesti.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç dakikalar! Sanatla ilgilendiğini söyledi Aşık Veysel’i bilemedi…

18 yaşındaki Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi İpek Sayıner Milyoner'de verdiği bir cevap tepkilere yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç dakikalar! Sanatla ilgilendiğini söyledi Aşık Veysel’i bilemedi…

Sayıner'in yarıştığı dakikalarda sanatın her alanıyla yakından ilgili olduğunu söylemesine karşın yönetilen bir soruya verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç dakikalar! Sanatla ilgilendiğini söyledi Aşık Veysel’i bilemedi…

Koç Üniversitesi öğrencisi İpek Sayıner'e Milyoner'de Aşık Veysel'in eşsiz eseri 'Güzelliğin on para etmez' adlı türküsü sorulması üzerine Sayıner'in soruyu bilememesi isleyenlerin tepkisini çekti.

Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç dakikalar! Sanatla ilgilendiğini söyledi Aşık Veysel’i bilemedi…

İşte Milyoner'e damga vuran o an ve yarışmadan detaylar...

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