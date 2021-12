Trend Galeri Trend Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç dakikalar! Sanatla ilgilendiğini söyledi Aşık Veysel’i bilemedi…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç dakikalar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne sanatla ilgilendiğini söyleyen Koç Üniversitesi öğrencisi İpek Saygıner damga vurdu. Yarışmacı Saygıner sanatın birçok alanıyla yakından ilgilendiğini söylerken Aşık Veysel'in eşsiz eseri 'Güzelliğin on para etmez' adlı türküyü bilememesi sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. İşte Milyoner'de tepkilere yol açan o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular….