Kimse tahmin edemiyor! Türkiye’nin en popüler bebek ismi belli oldu: Bakın ilk sırada hangi isim var...

Bu listeyi inceleyerek, 2024'te hangi isimlerin popüler olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu isimler sadece etiketler değil, aynı zamanda bir hikaye, bir kimlik ve hatta geleceğin mesajlarını da temsil ediyor! İşte 2023'te en çok kullanılan isimler...

