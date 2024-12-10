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Kimse tahmin edemiyor! Türkiye'nin en popüler bebek ismi belli oldu: Bakın ilk sırada hangi isim var...
Kimse tahmin edemiyor! Türkiye'nin en popüler bebek ismi belli oldu: Bakın ilk sırada hangi isim var...
2023 yılına kadar Türkiye'nin en çok tercih edilen erkek ve kız isimleri açıklandı. Listenin başındaki isimler şaşırtıcı olsa da, çok sayıda detay büyük şaşkınlığa sebep oldu. Bebeklere en çok kullanılan isimleri tahmin etmek ise oldukça güç. İşte bebeklere en çok koyulan isimler...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:46