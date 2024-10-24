Kimyasal bombası olan 5 gıda! Farkında olmadan ömrünüzü çalıyor...
Çoğumuz ultra işlenmiş gıdaların ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Ancak bu ultra işlenmiş gıdaların tanımı oldukça geniş (yapay renklendiriciler, aromalar ve koruyucu maddeler gibi ev yemeklerinde genellikle bulunmayan malzemeler içeren her türlü yiyecek). Bunları beslenmenizden çıkarırken nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Beslenme Uzmanı Kayla Deniels, kimyasallar ile dolu olan 5 popüler besini açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:17