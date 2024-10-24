Kimyasal bombası olan 5 gıda! Farkında olmadan ömrünüzü çalıyor...

Uzman isim Daniels "Özellikle tatlandırıcı içeren yiyecekleri tüketirken bir kez daha düşünün. Tatlandırıcılar beyni şaşırtabiliyor. Bu ürün beyni şeker tüketildiğine inandırarak insülin salımını tetikleyebilir" diyor. Zamanla bu ürünlerin sık tüketimi sonrası insülin direncine katkıda bulunabilir, aman dikkat!