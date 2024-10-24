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Kimyasal bombası olan 5 gıda! Farkında olmadan ömrünüzü çalıyor...

Çoğumuz ultra işlenmiş gıdaların ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Ancak bu ultra işlenmiş gıdaların tanımı oldukça geniş (yapay renklendiriciler, aromalar ve koruyucu maddeler gibi ev yemeklerinde genellikle bulunmayan malzemeler içeren her türlü yiyecek). Bunları beslenmenizden çıkarırken nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Beslenme Uzmanı Kayla Deniels, kimyasallar ile dolu olan 5 popüler besini açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.10.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:17
Kimyasal bombası olan 5 gıda! Farkında olmadan ömrünüzü çalıyor...

Farkında olmadan sağlıklı diye yediğiniz bu yiyecekler aslında ömrünüzden çalıyor. İşte uzak durmanız gereken o besinler...

Kimyasal bombası olan 5 gıda! Farkında olmadan ömrünüzü çalıyor...

PROTEİNLİ PAKET YOĞURTLAR
Özellikle spor yapanların kas oranlarını artırmak istediği için tükettiği gıdalar arasında bulunan proteinli yoğurtlar, Beslenme Uzmanı Kayla Daniels' göre sağlığa zararlı olan koyulaştırıcılar, yapay tatlandırıcılar ile dolu.

Kimyasal bombası olan 5 gıda! Farkında olmadan ömrünüzü çalıyor...

Uzman isim Daniels "Özellikle tatlandırıcı içeren yiyecekleri tüketirken bir kez daha düşünün. Tatlandırıcılar beyni şaşırtabiliyor. Bu ürün beyni şeker tüketildiğine inandırarak insülin salımını tetikleyebilir" diyor. Zamanla bu ürünlerin sık tüketimi sonrası insülin direncine katkıda bulunabilir, aman dikkat!

Kimyasal bombası olan 5 gıda! Farkında olmadan ömrünüzü çalıyor...

BİTKİ BAZLI SÜTLER

Beslenme Uzmanı Kayla Daniels, bitki bazlı sütlerin aşırı tüketimi iltihaplanmaya neden olabileceğini belirtiyor.

Kimyasal bombası olan 5 gıda! Farkında olmadan ömrünüzü çalıyor...

Aynı zamanda bu sütlerin Omega-6 yağ asitleri açısından zengin olabileceğini belirtiyor.

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