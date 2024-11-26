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Kırık saç uçlarını 1 gecede onarıyor! Saçı nemlendirip parıl parıl parlatıyor…

Işıl ışıl parlayan ve sağlıklı görünen saçlar birçok kişinin hayalidir. Ancak, yanlış bakım, saça uygulanan fazla işlemler gibi birçok neden saçların kurumasına ve kırılmasına neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için çeşitli bakımlar yapıyor olsanız da saç kırıklarını iyileştiremiyor olabilirsiniz. Peki, bu durumunun önüne geçmek mümkün mü? Sizler için derlemiş olduğumuz yöntemler sayesinde saç kırıklarını iyileştirebilir ve daha canlı saçlar elde edebilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.11.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:57
Kırık saç uçlarını 1 gecede onarıyor! Saçı nemlendirip parıl parıl parlatıyor…

Saçınızı kestirmek istemiyor ancak, saç kırıklarından da rahatsız mı oluyorsunuz? Sizler için derlemiş olduğumuz yöntemler sayesinde saç kırıklarını iyileştirip çok daha sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz.

Kırık saç uçlarını 1 gecede onarıyor! Saçı nemlendirip parıl parıl parlatıyor…

NOT: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz maske tariflerini uygulamadan önce bir uzmana danışmanız önerilir.

Kırık saç uçlarını 1 gecede onarıyor! Saçı nemlendirip parıl parıl parlatıyor…

YIPRANMIŞ SAÇLARA KESİN ÇÖZÜM

Bu maske tarifini haftada 2 defa olacak şekilde saçlarınıza uyguladığınızda saçlarınız çok daha sağlıklı görünecek ve yıpranan saçlar iyileşecek.

Kırık saç uçlarını 1 gecede onarıyor! Saçı nemlendirip parıl parıl parlatıyor…

Malzemeler:

  • Bir adet avokado
  • Badem yağı
  • Zeytinyağı
Kırık saç uçlarını 1 gecede onarıyor! Saçı nemlendirip parıl parıl parlatıyor…

İlk olarak bir adet olgunlaşmış avokadoyu bir kabın içerisine alın ve ezerek püre kıvamına getirin.

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