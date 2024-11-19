Kırışıklıklara kafa tutan tarif! 10 yaş genç gösterip cildi pürüzsüzleştiriyor…

Pürüzsüz ve cam gibi bir cilde sahip olmak için çeşitli bakımlar yapıyor olabilirsiniz ancak, yaşlanma belirtilerinden biri olan kırışıklıkların önüne geçemiyor musunuz? O halde bu maske tarifi tam da size göre. Evinizde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu maske tarifi cilde sürüldüğünde 10 yaş gençleştirip kırışıklık ve ince çizgileri yok ediyor.