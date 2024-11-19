Trend Galeri Trend Yaşam

Kırışıklıklara kafa tutan tarif! 10 yaş genç gösterip cildi pürüzsüzleştiriyor…

Pürüzsüz ve cam gibi bir cilde sahip olmak için çeşitli bakımlar yapıyor olabilirsiniz ancak, yaşlanma belirtilerinden biri olan kırışıklıkların önüne geçemiyor musunuz? O halde bu maske tarifi tam da size göre. Evinizde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu maske tarifi cilde sürüldüğünde 10 yaş gençleştirip kırışıklık ve ince çizgileri yok ediyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:37
Kırışıklıklara kafa tutan tarif! 10 yaş genç gösterip cildi pürüzsüzleştiriyor…

Hem kırışıklıkları yok edecek hem de cildi besleyecek. Peki, bu doğal maske tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Kırışıklıklara kafa tutan tarif! 10 yaş genç gösterip cildi pürüzsüzleştiriyor…

NOT: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz kullanım öncesi bir uzmana danışmanız önerilir.

Kırışıklıklara kafa tutan tarif! 10 yaş genç gösterip cildi pürüzsüzleştiriyor…

CAM GİBİ CİLDİN SIRRI

Sosyal medyada paylaşımlar yapan bir kullanıcı bu maske tarifinin 5 dakikada kırışıklıkları yok edeceği iddiasında bulundu.

Kırışıklıklara kafa tutan tarif! 10 yaş genç gösterip cildi pürüzsüzleştiriyor…

Maskenin zengin içeriğinden dolayı cildi ışıl ışıl parlatacağından bahseden kullanıcı, kırışıklık ve ince çizgileri de iyileştirebileceğini söyledi.

Kırışıklıklara kafa tutan tarif! 10 yaş genç gösterip cildi pürüzsüzleştiriyor…

Bu maske tarifini uygulayabilmek için yalnızca iki malzemeye ihtiyacınız var.

SON DAKİKA SON DAKİKA