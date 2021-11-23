Kış geldi! Meteoroloji’den 8 il için kar uyarısı geldi...

Beklenen kar yağışı yurdun doğu kesimlerinde etkili olmaya başlıyor. Bugün itibarıyla yurt geneli yağışlı havanın etkisine girerken öte yandan Meteoroloji kar yağışı için de illeri bir bir sıraladı. Önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek olan yağışlar bazı illerde kendini kar yağışı olarak gösterecek.