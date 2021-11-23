Kış kapıda dayandı! 8 şehre birden kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu raporu ile önümüzdeki günler için yağış uyarısı yaptı. Yurdun birçok kesimi yağışlı havanın etkisine bugün itibarıyla girerken öte yandan bazı iller ise beyaz örtüyle kaplanacak. Yayımlanan raporda kar yağışının 8 ilde beklendiği duyuruldu. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminleri ve detaylar...
Beklenen kar yağışı yurdun doğu kesimlerinde etkili olmaya başlıyor. Bugün itibarıyla yurt geneli yağışlı havanın etkisine girerken öte yandan Meteoroloji kar yağışı için de illeri bir bir sıraladı. Önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek olan yağışlar bazı illerde kendini kar yağışı olarak gösterecek.
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Meteoroloji önümüzdeki günler için yayımladığı hava durumu tahmin raporu ile tam 8 il için beklenen kar yağışı açıklamasını yaptı.
YARIN İTİBARIYLA ETKİLİ OLACAK
Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini yarın (24 Kasım 2021) itibarıyla gösterecek. Ve yağışlar üç gün boyunca yurdun doğu kesimlerini etkisi altına alacak.
BATI KESİMLERİNDE SAĞANAK...
Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de ise yağışlar kendini sağanak yağış şeklinde gösterecek.
İŞTE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI O İLLER
Meteoroloji hava durumu tahmin raporuna göre; 24 Kasım Çarşamba günü; Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı