Kısa sürede 72 kilo verdi! 9 adımda kalıcı zayıflamanın sırrı...

Kilo vermek çoğu zaman zorlu bir süreçtir. Ancak genelde pazartesi başlanan diyetler haftanın ilerleyen günlerinde bir şekilde bozuluyor ya da dikkat edilmesine rağmen kilo sabit kalır. Bu noktada çoğu kişi kalori açığı oluşturmakla meşguldur, ancak bu her zaman kolay olmaz. Amber Clemens, 72 kilo verip hayatını değiştirdi ve bunu kalori saymadan yaptı."Kilo vermek istiyorsunuz ama kalori saymak istemiyorsunuz. İşte sizi kalori açığına sokacak dokuz şey" diyen Amber'in yöntemlerini bir diyetisyen de yorumladı.