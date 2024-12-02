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Kısa sürede 72 kilo verdi! 9 adımda kalıcı zayıflamanın sırrı...

Kilo vermek çoğu zaman zorlu bir süreçtir. Ancak genelde pazartesi başlanan diyetler haftanın ilerleyen günlerinde bir şekilde bozuluyor ya da dikkat edilmesine rağmen kilo sabit kalır. Bu noktada çoğu kişi kalori açığı oluşturmakla meşguldur, ancak bu her zaman kolay olmaz. Amber Clemens, 72 kilo verip hayatını değiştirdi ve bunu kalori saymadan yaptı."Kilo vermek istiyorsunuz ama kalori saymak istemiyorsunuz. İşte sizi kalori açığına sokacak dokuz şey" diyen Amber'in yöntemlerini bir diyetisyen de yorumladı.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 09:13
Kısa sürede 72 kilo verdi! 9 adımda kalıcı zayıflamanın sırrı...

"Kalori saymadan kilo verdim" diyen Amber Clemens, klasik beslenme kurallarına alternatif bir yöntem sundu. 72 kilo vermeyi başaran genç kadının dokuz adımlık planı, "imkansızı başardı" yorumlarına neden oldu. İşte o çok konuşulan yöntemin tüm ayrıntıları…

Kısa sürede 72 kilo verdi! 9 adımda kalıcı zayıflamanın sırrı...

Siz de klasik yöntemlerle sonuç alamayanlardansanız, bu yeni yaklaşım tam size göre olabilir. Peki Clemens'in sırrı ne? İşte o çok konuşulan dokuz adım...

Kısa sürede 72 kilo verdi! 9 adımda kalıcı zayıflamanın sırrı...

PROTEİN ALIMINIZI ARTIRIN

Bir numara, daha fazla protein tüketin. "Protein, sindirimi en uzun süren bir makro besindir, bu nedenle sizi daha uzun süre tok tutar ve kas kütlenizi korumanıza yardımcı olur" diyor Clemens.

Kısa sürede 72 kilo verdi! 9 adımda kalıcı zayıflamanın sırrı...

Diyetisyen Tara Collingwood, protein ihtiyaçları vücut büyüklüğüne, cinsiyete ve aktivite seviyesine bağlıdır.

Kısa sürede 72 kilo verdi! 9 adımda kalıcı zayıflamanın sırrı...

"Çoğu insan öğün başına en az 20 gram (kadınlar) ve öğün başına 30 gram (erkekler) proteinden faydalanacaktır. Yemeklerinize bu kadar protein alamıyorsanız ara öğünlerinize de ekleyebilirsiniz" diyor.

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