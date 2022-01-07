Kışı geçirecekler! 1800 rakıma 4 saat yolculuk böyle görüntülendi

Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan koyun sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi.
Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi. Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı.
Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı. Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen koyun sürüsü, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi.
Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden koyun sürüsü, burada beslenme ihtiyacını giderdi.
KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK
Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi.