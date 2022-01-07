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Kışı geçirecekler! 1800 rakıma 4 saat yolculuk böyle görüntülendi

Muş merkez Omurlar mezrasında beslenen koyun sürüsü yem bitince saatlerce karla kaplı arazide yürütülerek 6 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 1800 rakım yükseklikte depoların bulunduğu Yukarıyongalı köyüne götürüldü. Sürü sahibi Hüseyin Omur, çoban ve köpeklerin eşlik ettiği bu zorlu yolculukta tek sıra halinde ilerleyen koyun sürüsü, güzel görüntülere sahne oldu.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 13:55
Kışı geçirecekler! 1800 rakıma 4 saat yolculuk böyle görüntülendi

Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan koyun sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi.

Kışı geçirecekler! 1800 rakıma 4 saat yolculuk böyle görüntülendi

Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi. Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı.

Kışı geçirecekler! 1800 rakıma 4 saat yolculuk böyle görüntülendi

Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı. Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen koyun sürüsü, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi.

Kışı geçirecekler! 1800 rakıma 4 saat yolculuk böyle görüntülendi

Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden koyun sürüsü, burada beslenme ihtiyacını giderdi.

Kışı geçirecekler! 1800 rakıma 4 saat yolculuk böyle görüntülendi

KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK
Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi.

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