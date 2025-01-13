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Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... " Sevdiğim için ölürüm!
Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... " Sevdiğim için ölürüm!
Konya'da, "Bana burada kötü davranıyorlar" diye mesaj atan kız arkadaşının patronuna kızan bir kişi, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotofkokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Devamında üvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin, "Sevdiğim için yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım" demesi yok artık dedirtti. İşte haberin detayları.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:01