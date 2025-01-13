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Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... " Sevdiğim için ölürüm!

Konya'da, "Bana burada kötü davranıyorlar" diye mesaj atan kız arkadaşının patronuna kızan bir kişi, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotofkokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Devamında üvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin, "Sevdiğim için yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım" demesi yok artık dedirtti. İşte haberin detayları.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 13.01.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:01
Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... Sevdiğim için ölürüm!

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerine molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... Sevdiğim için ölürüm!

İŞ YERİ ÖNÜNDE BİR SÜRE DOLAŞTILAR

İş yerinde ekiplerin incelemesi sonrası molotofkokteyli yanıcı madde atıldığı tespit edildi. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı 2 şahsın iş yeri önünde bir süre dolaştıktan sonra hazırladıkları molotofkokteylini attıklarını belirledi.

Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... Sevdiğim için ölürüm!

"SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahısların 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki Muammer K. olduğu belirlendi. Şahısların Karatay ilçesinde bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, molotofkokteyli atan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna "Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım" diye cevap vermesi ise pes dedirtti.

Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... Sevdiğim için ölürüm!

İŞYERİNDE KIZ ARKADAŞINA KÖTÜ DAVRANDIKLARI İDDİASI

İfadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan Cem T.'nin ilk ifadesinde, "E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde 'bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı.

Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... Sevdiğim için ölürüm!

Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım.

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