Kız arkadaşı patrondan şikayetçi oldu! İşyerine öyle bir şey yaptı ki... " Sevdiğim için ölürüm!

"SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ



Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahısların 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki Muammer K. olduğu belirlendi. Şahısların Karatay ilçesinde bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, molotofkokteyli atan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna "Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım" diye cevap vermesi ise pes dedirtti.



